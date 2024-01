Fuori strada con l’auto; in gravi condizioni mamma e figlia di neanche un anno

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 Uno spaventoso incidentele si è verificato nel primo pomeriggio dell’ultimo dell’lungoPodgora, dalle parti dall’omonimo borgo, a Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una Ford C-Max guidata da una donna di 37 anni, che si trovava in auto con ladi appena uno, è finitamentre andava verso il il borgo ed ha centranto in pieno il ponticello d’entrata di un’abitazione privata. A quanto apre nessun altro veicolo sarebbe coinvolto nello schianto. Immediato l’intervento sul posto di una volante di polizia, dei vigili del fuoco e di un’ambulanza, accompagnata da un’auto medica. A riportare le ferite piùla piccola, tiratadai ...