Frosinone | trovato l’uomo ricercato per omicidio in Pakistan | era a Sora con moglie e figli

La comunità di Ferentino , in provincia di Frosinone , è stata in allarme per la scomparsa di Kristian Mandatori , un giovane di 15 anni, avvenuta ieri ... (ilcorrieredellacitta)

E che hagrandi momenti storici di acuzie, riflusso e risacca conversa. Ecco, il 2024 ci ha ... Quando il Procuratore di"le cantò" a tutti Il "claim" pare essere quello de "non ci ......percorsi di vita di tre persone che in Diaconia hannouno snodo decisivo che ha cambiato il loro presente superando le proprie fragilità. Telecamere puntate sui territori di Veroli,...Arriva anche in Spagna l'impatto di Gustav Isaksen. Fin dalle prime apparizioni l'esterno danese ha conquistato i tifosi della Lazio. La sua classe, la tecnica e la rapidità ...Era ricercato per un omicidio commesso nel suo paese di origine, il Pakistan. L'uomo, un 41enne, è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Sora che lo hanno sottoposto a ...