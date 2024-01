“Fratture multiple al cranio” L’attore 23enne grave dopo un tragico incidente | è in terapia intensiva

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024)all’alba di ieri per, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Non è chiara la dinamica ma a quanto si apprende il ragazzo si trovava in viale delle Terme a Castellammare di Stabia quando la sua Honda SH 125 è finita sull’asfalto. Immediatamente avverti i soccorsi, il 118 ha impiegato pochissimi minuti per arrivare sul posto. La situazione è sembrata subito gravissima: i medici sono stati costretti a una prima rianimazione, il giovane era in arresto cardiaco. >>“Mai accaduto nella storia del Grande Fratello”. I figli di Beatrice furiosi: coinvolti tutti i concorrenti. Cosa è successo nella casa Riporta Fanpage.it come: “il giovane è stato portato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove si trova ricoverato in...