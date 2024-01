Frattesi | 'Non mi aspettavo di trovarmi così bene all'Inter E sullo Scudetto'

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Davide finora ha gioca to titolare solo in 4 delle 20 partite ufficiali dei nerazzurri: in Serie A ha ... (247.libero)

Teotino si è espresso su Mkhitaryan e la sua stagione da urlo con la maglia dell’Inter. Motivo per il quale Frattesi non sta trovando molto ... (inter-news)

Aldo Serena ha proposto un possibile nuovo ruolo in campo per il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi. RUOLO – Queste le parole di Aldo Serena ... (inter-news)

Le parole di Davide, centrocampista dell'Inter, sugli obiettivi dei nerazzurri in Serie A. I dettagli Davide, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Rivista Undici della stagione dei nerazzurri. LOTTA SCUDETTO ...... tanti quanti quelli spesi per Bisseck, Carlos Augusto per 13,per 25 + Mulattieri (... E comunqueè che Zhang e compagniaabbiano investito negli anni passati. Soprattutto con Conte, ..."Abolizione del decreto crescita Una cosa che non aiuta un po' tutti. Il mercato ora riparte, ma l'abolizione delle agevolazioni fiscali sarà un ...Il tema Nazionale diventa sempre più popolare con l'arrivo dell'Europeo in Germania. Uno dei grandi protagonisti sarà sicuramente Davide Frattesi, centrocampista ...