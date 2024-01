Fratelli d' Armi Pozzolo non è solo in Fdi | breve lista dei meloniani pro-gun

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il manolesta di Rosazza è in buona compagnia in un partito che ama - ricambiato dalle lobby - ogni genere di arma, da quelle per difesa personale e quelle da caccia. Fazzolari, Fiocchi, Formaggio, Spinelli, Cirielli: todos pistoleros

"La destra, in particolared'Italia, ha una vera e propria passione per le. Una passione che ha portato l'eurodeputato FdI Fiocchi a fare gli auguri di Natale ai lecchesi con un albero ...... il mondo sembra impazzito, si spendono soldi per lee ci sono bambini che muoiono di fame, di ... In casa mancava un avvocato, avrei potuto esserlo io, dato che i mieisono uno medico, uno ...Pd e Alleanza Verdi Sinistra chiedono a Giorgia Meloni di prendere posizione sullo sparo partito alla festa di Capodanno dove partecipavano il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il depu ...La pistola del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo ... In ogni caso, a causa delle ridotte dimensioni delle armi, è necessario prestare la massima cura nel maneggio dell’arma e nel rispetto ...