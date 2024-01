Francesco Totti | errore o volontà? Chi lo segue si interroga su cosa stia combinando Cosa è successo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Fanno discutere gli ultimi like su Instagram di: il Capitano mette like alle foto con l’ex moglie Ilary Blasi.e Ilary Blasi all’ultima partita del Capitano con la Roma (ilcorrieredellacitta.com)torna a mettere like alle foto di lui con l’ex moglie Ilary Blasi. Èdurante la notte di Capodanno, quando il “mi piace” del Capitano è apparso all’interno di una fanpage Instagram a lui dedicata, dove comparivano per l’appunto delle fotografie degli ex sposi. Gli scatti riprendevano la coppia, intenta a passare insieme la notte di Capodanno di qualche anno fa. I like disu Instagram Fotografie che, probabilmente, hanno ripercorso un lungo periodo di vita dell’ex giocatore ...

Francesco Totti ha messo un like a una foto in cui la conduttrice compare in quello che un tempo era il «loro» ristorante. Un piccolo gesto - ... (vanityfair)

Ilary Blasi e la sua vacanza sulla neve in Svizzera - Spetteguless.it L'ex moglie di, Ilary Blasi, ha scelto il CERVO Mountain Resort in Svizzera per una vacanza da sogno con il suo ...Malinconia o un clic per sbaglio Se lo chiedono gli appassionati dell'ex coppia d'oro dopo cheè andato a vedere le stories di Instagram pubblicate da una fanpage dedicata a lui e a Ilary Blasi , "tottiblasifamilyfans". Gli scatti ritraggono l'ex capitano giallorosso e la ...Una bella sorpresa per Noemi Bocchi, ormai ufficialmente nuova fidanzata di Francesco Totti. Per lei un ultimo dell’anno che non dimenticherà. La conosciamo per il suo… Leggi ...Scatti che riportano la mente dei fans a un tempo ormai passato. E anche quella di Francesco Totti, a quanto pare, proprio mentre è alle Maldive con la nuova compagna Noemi Bocchi (e la figlia di lei) ...