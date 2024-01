Francesco Totti e Noemi Bocchi | la cartolina super sexy alle Maldive e la sfida con le moto d' acqua Il Capodanno lontano dalle polemiche di Ilary Blasi

Non sembra finire qui la telenovela tra Francesco Totti ed Ilary Blasi . C’è un piccolo episodio che ha dato fastidio a Noemi A Natale come vuole la ... (sportnews.eu)

Non passa inosservato il like di Francesco Totti a una foto in cui c'è anche l'ex moglie Ilary Blasi . E i fan iniziano a sognare L'articolo ... (novella2000)

Gli utenti dei social hanno notato il particolare gesto di Francesco Totti , che ha lasciato un like ad una foto in cui c’è Ilary Blasi . Dal momento ... (isaechia)

Francesco Totti ha messo un like a una foto in cui la conduttrice compare in quello che un tempo era il «loro» ristorante. Un piccolo gesto - ... (vanityfair)

Dalla parte opposta del globo ancheha raccontato la sua prima giornata del 2024: in vacanza alle Maldive si è dedicato al parafly , non senza preoccupazione per la sua incolumità. ...Capodanno lontano dall'Italia,ha scelto le Maldive per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno in grande stile. Ovviamente, l'ex capitano della Roma è andato in viaggio con la sua compagna Noemi Bocchi : i due, ...Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono amiche da anni. Le due showgirl fanno parte del mondo dello spettacolo da oltre 20 anni e si sono sempre sostenute e incoraggiate, soprattutto nei ...Chanel Totti (16 anni) e Cristian Babalus (20 anni) hanno trascorso il capodanno nel lussuoso resort a Sharm el-Sheikh, tra amore cristallino e il sole sempre presente. La coppia ha ...