FOTO – Il primo allenamento dell’Inter nel nuovo anno!

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’Inter ha svolto quest’oggi ildell’anno solare 2024. Sabato ci sarà il prossimo impegno dei nerazzurri contro il Verona al Giuseppe Meazza. RIPRESA – L’Inter si è allenata quest’oggi per la prima volta nel 2024. Dopo Capodanno e i giorni di riposo i nerazzurri ricominciano a preparare la partita contro il Verona, valida per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Ci si gioca il titolo di campioni d’inverno, che molte volte prelude alla vittoria finale dello Scudetto. Lautaro Martinez e Federico Dimarco si sono allenati a parte, tutti gli altri invece a disposizione di mister Simone Inzaghi. -4 a Inter-Verona. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...