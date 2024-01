Follia a Capodanno | prima ribaltano l' auto | poi il gesto choc

(Di martedì 2 gennaio 2024) Hanno avuto la delirante idea di festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo ribaltando un'parcheggiata in piazza centrale di Molfetta, in provincia di Bari, per poi far esplodere alcuni petardi nel motore e far saltare tutto. Il video di questa “impresa” è finito sui social e sta diventando virale. Gliri delhanno agito coprendosi il volto, ma non è servito: sono stati rapidamente individuati quasi tutti dalle forze dell'ordine. Ad allertare i vigili del fuoco è stato un assessore comunale, Sergio de Candia, che ha segnalato come la piazza fosse diventata impraticabile a causa dell'olio riversato dal motore. Il sindaco della città, Tommaso Minervini ha scritto al prefetto di Bari, Francesco Russo e al procuratore capo di Trani, Renato Nitti per chiedere «di rafforzare i presidi delle forze dell'ordine sul territorio».

