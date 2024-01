Foggia-San Severo | incidente | chiuso tratto di autostrada Coda di chilometri

Tempo di lettura: 2 minutiAvvio di prevendita con beffa per i tifosi del Benevento. Il Foggia ha infatti comunicato che sono in vendita i tagliandi ... (anteprima24)

Oggi, mercoledì 8 novembre, Can Yaman spegne 34 candeline a Palermo dove sono in corso le riprese della seconda stagione […] (perizona)

A quasi 65 anni , Sharon Stone dimostra di essere ancora in forma. sfoggia ndo il suo splendido corpo in un selfie da capogiro, la femme fatale sta ... (it.newsner)

... che ha perso la vista da un occhio per l'esplosione di un petardo, un diciassettenne diche ... E' successo, tra l'altro, a Milano, dove aSiro sono stati appiccati dei roghi in strada e i ...È l'incidente più grave del solito bollettino di guerra della notte diSilvestro che anche ... Al'esplosione di un petardo è costata cara ad un uomo di 47 anni, finito in ospedale con ...ROMA – Attorno alle ore 10:00, la A14 Bologna-Taranto ha subito una temporanea chiusura del tratto tra Foggia e San Severo in direzione Pescara a seguito di un incidente verificatosi al km 554 nel tra ...Alle ore 10 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo in ...