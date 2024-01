Focene | rapina a mano armata in farmacia

Leggi su ilfaroonline

Fiumicino, 2 gennaio 2024 –in: è successo adove, questa mattina, un uomo è entrato nell'esercizio commerciale con una pistola e si è fatto consegnare tutto l'incasso. Iltore aveva il volto coperto da una mascherina anti-Covid. Sulle sue tracce sono ora i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.