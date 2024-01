Fisco | rimborsi record | superati i 22 | 4 miliardi nel 2023

Più di 4 miliardi riguardanodi imposte dirette Supera i 22,4 miliardi di euro la somma rimborsata quest'anno dala famiglie e imprese. Il 2023 - comunica l'Agenzia delle Entrate - si chiude dunque con il miglior ...Infine, si prevede un miglioramento dei servizi, con un impegno a ridurre il tempo medio deiper l'Iva ordinaria entro i 75 giorni. Le tecnologie digitali avanzate , attraverso l'...Nonostante l’inflazione e i conflitti gli italiani stanno viaggiando. Se sorgono imprevisti però è meglio non farsi trovare impreparati: dalle case ...Roma, 30 dicembre 2023 – “La Camera ha approvato in via definitiva la legge di bilancio per il 2024, una notizia che fa il paio con quella del versamento della quarta rata del PNRR di 16,5 miliardi da ...