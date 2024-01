Firenze | controlli dei carabinieri nell’Empolese Due arresti

Nell’ambito dei controlli predisposti per contrastare anche il fenomeno dei reati predatori in ambito ferroviario, la Polizia di Stato ha arrestato ... ()

preventivi operati dalle forze dell'ordine a dicembre hanno riguardato 4.466 esercizi ... A Siena un 15enne è stato trasportato con urgenza all'ospedale di Careggi diper le gravi ...... tutti i relativie gli inserimenti a sistema, graveranno comunque sulle Forze dell'... superSamp a: vittoria e primi tre punti Posted on 2 Ottobre 2020 2 Ottobre 2020 Author Gianluca ...Capodanno di inciviltà a Vicchio. Nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, infatti, sono stati segnalati diversi atti vandalici che hanno ...I Vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 2 gennaio 2024, alle ore 11:00 nel comune di Greve in Chianti in Via Lando Conti, a seguito di un incidente stradale. Un’auto ha perso il controllo fine ...