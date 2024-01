Fiordaliso passa del tempo con Beatrice | Rosy non la prende bene

(Di martedì 2 gennaio 2024) Vederetrascorrere delinsieme, ha generato gelosia in, che non l'ha presaL'articolo proviene da Novella 2000.

Quindi, sia parlare di Giuseppe, protagonista costante di discussioni e tentativi di chiarimenti.invita a lasciare spazio al ragazzo. "Sì, ma non capisce che ci perde lui, non sta ...Che ragionamenti fa a dire che è colpa tua!' Sempre, dopo aver detto che non disdegnerebbe una storia con una donna, ora dice che le piacerebbe avere una relazione con un gay, ma non ...L’ultima puntata dell’anno è all’insegna di noia, rancori e sperticate difese della religione cattolica. Perfino Beatrice Luzzi gioca male ...Giuseppe Garibaldi esprime su un commento sui gay, Varrese lo frena: “Rifletti prima di parlare”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli ...