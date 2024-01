Fiordaliso | nuove confessioni su Anita e Beatrice

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF 2024, Marinadice la sua suLuzzi eOlivieri: le parole della concorrente del reality show di Alfonso Signorini MARINA, LE PAROLE DELLA CANTANTE SUOLIVIERI ELUZZI- Parlando con Stefano Miele, nuovo concorrente del GF, la, ha dichiarato: “Qui è tutto ingigantito” e a proposito diLuzzi, ha affermato: “Quando lei è stata via è mancata a tutti, allora non capisco”. La protagonista del reality show di Canale ...