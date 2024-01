Fiaccolata del Monte Lussari 2024

(Di martedì 2 gennaio 2024) Grande successo per ladel, tradizionale appuntamento che ha celebrato l’arrivo del nuovo anno illuminando la pista Di Prampero di Camporosso. Un’edizione, la numero 51 dellapiù lunga dell’intero arco alpino, che è stata resa ancora più suggestiva dalla presenza di una leggera coltre biancacaduta nel corso della notte che ha contribuito a rendere il paesaggio ancora più affascinante creando un’atmosferadavvero magica. Eppure mai come quest’anno le avverse condizioni metereologiche hanno rischiato di modificare radicalmente il programma di questa storica manifestazione magistralmente organizzata dall’US Camporosso in sinergia col Comune di Tarvisio, e col prezioso supporto di PromoTurismoFVG. Proprio l’incessante lavoro degli uomini guidati dal Direttore del Polo di ...

Per Leone, il gattino trovato scuoiato vivo e morto dopo giorni di sofferenza, tra le cure dei volontari del canile di Angri (Salerno), non c’è ... (thesocialpost)

Pubblicato il 12 Dicembre, 2023 Una fiaccolata per chiedere giustizia per Leone , il gattino torturato e salvato dal Canile di Cava De’ ... (dayitalianews)

Tempo di lettura: 5 minutiHo davvero avuto molta difficoltà ad aprire il computer e trovare le parole per scrivere su una vicenda che di umano non ... (anteprima24)

... perché oggi più che in passato il valorerispetto fra i popoli necessita di una presa di ... Domenica 7 gennaio 2024, alle ore 16.30, si svolgerà la tradizionaleper la Pace. Dopo la ...Anzitutto quelle delladei maestri di sci dalla pista di Valbione, che hanno illuminato ... La newslettermattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non ...UDINE - Grande successo per la Fiaccolata del Monte Lussari, tradizionale appuntamento che ha celebrato l'arrivo del nuovo anno illuminando la pista Di Prampero di Camporosso.Successo per la Fiaccolata del Monte Lussari, tradizionale appuntamento che ha celebrato l'arrivo del nuovo anno illuminando la pista Di Prampero di Camporosso ...