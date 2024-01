Feriti da petardo | 17enne di Melito trasferito a Pozzuoli L’altro al Pellegrini

Come immaginabile, il frastuono delscoppiato ha creato panico e preoccupazione tra i presenti, ma fortunatamente non ci sono stati. Alle messa era presente anche un militare in ...Un 17enne invece è rimasto ferito mentre cercava di far esplodere unin zona Trigoria ed è ricoverato al Campus Biomedico per lesioni al volto, rischia di perdere un occhio. Anche in ...Una donna ferita, due infrazioni all'ordinanza del Sindaco di Fabriano (Ancona) inerente il divieto di utilizzo di petardi, mortaretti, botti ed artifizi pirotecnici, e sequestro di fuochi d'artificio ...Il caso del Capodanno con pistola al quale ha partecipato il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove agita Fratelli d'Italia. Emanuele Pozzolo, deputato di Fdi, ha ...