Femminicidi | a Roma il primo del 2024 | 118 le donne uccise nel 2023

Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Potrebbe essere il primo Femminicidi o dell'anno quello della donna portata ieri in ospedale a Civita ... ()

Secondo quanto precisa la Procura di Tivoli, non risultano denunce pregresse per violenza domestica nei confronti dell'uomo, 73 anni, da parte della ... (247.libero)

A Roma inaugurato il murales per Michelle Causo - la 17enne vittima di femminicidio

Roma, 18 dicembre 2023 – Il 17 dicembre 2023 è stato inaugurato a Roma nel cortile dell’ATER di Torrevecchia, in via Cristoforo Numai, il murales in ... (ilfaroonline)