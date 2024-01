Femminicidi | a Roma il primo del 2024 | 118 le donne uccise nel 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – Potrebbe essere ilo dell’anno quello della donna portata ieri in ospedale a Civita Castellana, nel viterbese, dal marito, secondo cui la 71enne sarebbe caduta dalle scale dopo un malore nella loro abitazione di Sant’Oreste, alle porte di. La natura delle lesioni riscontrate ha insospettito i medici che hanno allertato i carabinieri e per l’uomo, C.G., di 73 anni, è scattato il fermo per omicidio aggravato. Nell’anno appena concluso sono state 118 le, di queste 96 in ambito familiare o affettivo, secondo i dati del Viminale. Si tratta di un numero altissimo ma in calo rispetto al 2022 che si era chiuso con 127. Tra tutti iè quello di Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre ...