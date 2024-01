Federico si apre con i compagni al GF | l’infanzia difficile e la gestione della rabbia

(Di martedì 2 gennaio 2024)durante la serata ha confidato aial Grande Fratello di avere avuto un’infanziaa causa del padre con problemi di alcol Serata di confidenze al Grande Fratello quella del primo gennaio tra Massimiliano,, Paolo, Letizia, Perla Monia e Greta. I concorrenti si sono seduti in disparte dagli altri in giardino.è un fiume in piena, assetato di conoscere meglio i suoid’avventura ha iniziato a fare loro delle domande, focalizzando la sua attenzione su Varrese e la recitazione. Si è parlato di dislessia, problema che Massimiliano Varrese è riuscito a superare grazie alla recitazione. La conversazione si è poi spostata sule il passato di. Massimiliano infatti ha preso la parola per porre ...

... prenotazione obbligatoria DEPOSITI APERTI Domenica 8 gennaio 2024, alle ore 16, prosegue anche per il 2024 l'appuntamento con i "Depositi aperti" del Museo civico "Eusebio". Il Museoi ...ROMA - Siuna settimana importante nell'indagine della Procura di Roma sulle commesse in Anas e che sta ... afferma l'ex procuratore nazionale AntimafiaCafiero de Raho , oggi deputato di ...Serata di confidenze al Grande Fratello quella del primo gennaio tra Massimiliano, Federico, Paolo, Letizia, Perla Monia e Greta. I concorrenti si sono seduti in disparte dagli altri in giardino. Fede ...Federico Bernardeschi, centrocampista classe 1994 del Toronto FC, "spinge" per tornare a vestire la maglia della Juventus: come riportato da "La Stampa", il giocatore non ...