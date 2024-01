Federbalneari | Maurelli | “Osservare le regole della legge Draghi”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 gennaio 2024) Roma, 2 gennaio 2024- “Abbiamo appreso con rispetto dei rilievi avanzati dal PresidenteRepubblica Mattarella in merito allaconcorrenza n. 214 per il Commercio ambulante sulle aree pubbliche. Facciamo chiarezza confermando come tale norma non riguardi le imprese turistiche balneari – afferma il presidente diItalia Marcoin una nota stampa – Il Governo Meloni è oggi impegnato a dialogare con la Commissione UE sul temariforma da adottare per salvaguardare l’intero patrimonioPMI e micro impresa del turismo costiero italiano”. “Siamo consapevoli dell’urgenza che il nostro Governo ha di tradurre in norma definitiva il lavoro frutto del Tavolo tecnico sulla Mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali sulla ...