FdI aspetta l' indagine su Pozzallo “Opportuni provvedimenti” | la reazione di Meloni

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo è indagato dalla procura di Biella, con l'ipotesi di lesioni aggravate, dopo il ferimento di un 31enne - per un colpo partito dalla sua pistola - alla festa di Capodanno dove era presente anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. L'iscrizione del parlamentare nel registro degli indagati non cambia la linea espressa ieri da Fratelli d'Italia, secondo cui qualora dagli accertamenti degli inquirenti dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati saranno presi gli «». Ma fonti del partito non nascondono l'irritazione, anche del premier Giorgia, la quale potrebbe intervenire sulla questione già nei prossimi giorni e non si esclude che lo faccia pure prima della conferenza con la stampa parlamentare fissata per il 4 gennaio. L'ipotesi ...