Fast X | Jason Momoa accusa il cibo italiano per la sua pancetta

Leggi su screenworld

(Di martedì 2 gennaio 2024)ha messo suinX e la colpa è del: l’attore, in un video su Instagram, ha mostrato gli effetti che ha avuto la cucina del nostro paese sul suo fisico. In Italia per le riprese diX, nuovo capitolo della saga& Furious, nel video ha anche chiesto scusa per le foto scattate all’interno della Cappella Sistina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@prideofgypsies) Il soggiorno dia Roma ha avuto conseguenze sul fisico scultoreo dell’attore di Aquaman. Il nostro paese è una delle location scelte per filmareX. La troupe, dopo aver ...