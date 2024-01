(Di martedì 2 gennaio 2024) Un game show nuovo di zecca. Si intitola The Floor – Ne rimarrà solo uno e il pubblico inizierà a conoscerlo stasera alle 21.20 su Rai 2. A condurlo il duo comico dei The Jackal, nei panni di tuttologo divertente.invece sarà un conduttore tout court che guiderà i 100 concorrenti verso il traguardo finale dei 100. Solo uno la spunterà. Leggi anche › “Pesci piccoli. Un’agenzia. Molte idee. Poco budget”, la serie dei The Jackal con guest star Achille Lauro preso a schiaffi ...

Il nuovo quiz ideato da John De Mol, che è già un successo in Olanda e sta per sbarcare in mezzo mondo Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse. 100mila euro in palio. E soli 45 secondi per vincere, e andare ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse. 100mila euro in palio. E soli 45 secondi per vincere, e andare ... ()

C'è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100 mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o ... (247.libero)

The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: il nuovo show di Rai 2 con Ciro Priello e Fabio Balsamo . Concorrenti, giochi, ospiti, anticipazioni, come funziona, ... ()

... e da quanto trapelato vanta un cast di grande importanza, visto che sono confermati: Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli ,, Alessandro Tiberi, Maccio ...E' 'The Floor', il game show condotto da Ciro Priello e, in onda da martedì 2 gennaio alle 21.20 su Rai 2. Il programma è una delle novità più attese della stagione televisiva del nuovo ...The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: Rai 2 Ciro Priello e Fabio Balsamo. Concorrenti, giochi, ospiti, anticipazioni, come funziona, quante puntate ...Fabio Balsamo e Ciro Priello gestiscono duelli su materie classiche e bizzarre per vincere 100 mila euro. (Dall'inventore di Affari tuoi) ...