Fa bene Gino Cecchettin ad affidarsi a un’agenzia di comunicazione | spiego perché

(Di martedì 2 gennaio 2024) di Jakub Stanislaw Golebiewski Apro uno dei diversi quotidiani online che leggo prima di recarmi a lavoro ed intercetto una notizia riguardante, padre di Giulia, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, riguardate l’ingaggiato un’agente, Barbara Barbieri, che d’ora in avanti curerà i rapporti con la stampa. Questa decisione insolita solleva in me numerose domande su motivazioni e contesto che hanno portato ad essa. Come uomo e padre cercherò di esplorare il processo decisionale del papà di Giulia evitando giudizi affrettati nel rispetto della giovane figlia. “Sto anche riflettendo su un nuovo impegno civico che accompagnerà il mio cammino. Desidero canalizzare il dolore in azioni positive, che possano aiutare chi si trova nelle stesse situazioni di Giulia” aveva dichiarato Giuliopubblicamente e lo ...

Dopo la fiaccolata silenziosa che ha sfilato per le strade di Vigonovo per onorare Giulia Cecchettin , papà Gino , che è stato in testa al corteo ... (ilmattino)

1952 - Paolo Hendel: Il suo mestiere è far ridere e per molti telespettatori ci riesce, visto ... Il suo nome, con quello diBartali (leggendaria la loro rivalità), è legato al periodo ...1952 - Paolo Hendel: Il suo mestiere è far ridere e per molti telespettatori ci riesce, visto ... Il suo nome, con quello diBartali (leggendaria la loro rivalità), è legato al periodo ...Il 2 gennaio 1960 moriva Fausto Coppi e la sua leggenda: la rivalità con Bartali, la guerra, lo scandalo e la morte per quella malaria contratta quando era prigioniero in Africa ...Dopo la polemica con Gino Paoli sul mostrarsi come veicolo per la popolarità, Elodie deve subire una nuova stoccata da parte di un altro cantante della vecchia scuola. Enrico Ruggeri non si è risparmi ...