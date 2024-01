F1 | il team Sauber da oggi si chiama Stake | l’ex Alfa Romeo rivela il suo logo FOTO

(Di martedì 2 gennaio 2024) A partire dall’1 gennaio ilsiufficialmenteF1Kick, perdendo dunque il marchio, così come noto da diversi mesi, visto il mancato rinnovo del contratto per i prossimi due anni prima dell’arrivo di Audi.e Kick condividono la stessa proprietà ed erano marchi già presenti sulla vettura della scorsa stagione. La scuderia svizzera utilizzerà la versione abbreviata ine ha anche presentato quest’il nuovo, di cui vi proponiamo a seguire la. Così ilprincipal Alessandro Alunni Bravi: “La scorsa stagione ha rappresentato l’inizio del viaggio diin F1, e il ...

Dopo aver annunciato il nuovo nome con cui correrà nel 2024, Sauber ha ufficializzato anche il luogo e la data di presentazione della C44.