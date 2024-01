F1 | Frederic Vasseur | “Stiamo facendo passi avanti | ma in gara dobbiamo essere aggressivi”

(Di martedì 2 gennaio 2024), il team principal della Ferrari, pensa al Mondiale di F1 2024. Il massimo dirigente in pista della scuderia di Maranello, intervistato da RacingNews365 si è espresso su diversi argomenti. “C’è un gruppo di persone che lavora insieme per anni, e quando arrivi in ??questo gruppo, devi capire come sta lavorando prima di intraprendere qualsiasi azione o decisione”, ha detto. “Il mio compito – poi ha aggiunto – è stato più quello di sostenere la squadra perpiùcorrere dei rischi edambiziosi e non avere paura di un incidente o qualcosa del genere. Penso che abbiamo fatto un passoin questo senso”. Infine, sulla direzione generale del circus ha detto: “Non è necessario avere la F1 di ...

L'unica vittoria non di marca Red Bull è stata ottenuta proprio da Sainz a Singapore, successo che tra l'altro ha permesso adi conquistare il suo primo trionfo da team principal in ...La prima stagione in Ferrari di, chiamato da Maranello a prendere il posto di Mattia Binotto, non è stata una stagione certamente semplice. Il francese infatti è stato costretto a dover fare i conti, insieme a ...Carlos Sainz rivela la sua "coppia più forte del Mondiale di F1" e spiega la sua relazione in Ferrari con Charles Leclerc.