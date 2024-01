Ex cantante di Amici vince X Factor rumeno e diventa una star in Romania

Leggi su biccy

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dadi Maria ad X, un’exdel talent mariano adesso èto una. Nick Casciaro ha partecipato ad13 (l’edizione con i Dear Jack e Deborah Iurato), ma è stato eliminato alla settima puntata del serale. Dopo la sua avventura nella scuola della De Filippi però Nick non ha raggiunto il successo discografico e per puro caso nel 2020 dei suoi conoscenti rumeni gli hanno consigliato di partecipare ad X. Nick non solo è stato preso immediatamente, ma ha anche vinto il programma e da allora Casciaro ha preso parte ad numerosi eventi e trasmissioni rumene. Nick non è certo il primo exdiad aver avuto esperienze ...