Eurolega 2023 24 | arriva troppo tardi la reazione di Milano | passa 79-74 l’Olympiacos

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un’altra serata amara per l’Olimpiain, questa volta in Grecia controche èta sul suo parquet contro gli italiani in un match sostanzialmente equlibrato. L’Olimpia paga un terzo quarto non giocato all’altezza del primi due quarti. Laagli ultimi cinque minuti del match non vale la rimonta. Mastica amaro Ettore Messina. La partenza fa intravedere come il match sarà equilibrato e che si giocherà fino alla fine, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Partono bene i greci, ma Tonut e Flaccadori rimontano subito il divario iniziale fino a far chiudere l’Olimpia in vantaggio di un punto a fine primo quarto. Nel seconeo quarto, la prima metà è scandita da un canestro da una parte, ed un canestro dall’altra. L’Olimpia abbassa per un paio di minuti ...

