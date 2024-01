Etiopia e Somaliland raggiungono un accordo sull’accesso ai porti

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 2 gennaio 2024)unstoricoai. In base a questo, l’, che non ha accesso al mare, potrà utilizzare il Porto di Berbera, 20 km di acque territoriali e costruire una base militare. In cambio, il governo di Addis Abeba riconoscerà l’indipendenza del, aprendo la strada al riconoscimento internazionale