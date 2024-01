Esseri animali | 8 alimenti pericolosi per il tuo cane

Con grande enfasi viene celebrato un futuro in cui gliumani (superstiti) non verranno più ... Harari afferma in Daa dèi che "non sembra esserci alcuna barriera tecnica insormontabile ......che hanno influenzato la sopravvivenza delle specie e non ultimo le migrazioni degli antichi... ha fornito più volte nel tempo un vasto habitat per piante e. I misteri delle lune di ...Capodanno. Una donna è rimasta ferita a Napoli mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d'artificio per il nuovo anno: sarebbe stata colpita all'addome da un proiettile ...Le lacrime femminili contengono sostanze chimiche capaci di abbassare il testosterone maschile. L’imaging funzionale ha rivelato che annusandole, due regioni cerebrali legate all’aggressività si attiv ...