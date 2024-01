Escavatorista e Autista pat C

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 2 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 05/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia ORIENTA SPA, Agenzia per il lavoro, Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore dell’ EDILIZIA, DUE figure da inserire stabilmente. Uncon esperienza (anche senza patentino), uncon PATENTE C per lavoro giornaliero in edilizia. Zona di Lavoro: BORGO TREVI, Orario: FULL TIME Settore: Edilizia/Ingegneria civile Ruolo: Costruzioni/Mestieri Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione Inquadramento: Operaio CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.