Equitazione | l’Italia avrà un binomio alle Olimpiadi nel salto ostacoli! Arriva il pass non nominale attraverso il ranking!

(Di martedì 2 gennaio 2024) E’ stato aggiornato in maniera definitiva il ranking olimpico delostacoli dell’: alla chiusura della graduatoria l‘Italia centra la qualificazione con unai Giochi di Parigi 2024. Sono due iindividuali non nominali (massimo uno per Nazione) assegnati con la classifica che tiene conto dei risultati ottenuti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023. Termina in testa alla graduatoria Emanuele Camilli su Odense Odeveld con 1215 punti, davanti ad Emanuele Gaudiano su Chalou, secondo a quota con 1090:può usufruire di un solo, ma legittima la conquista dello slot per i Giochi di Parigi 2024 con la presenza di altri quattro binomi tra la quinta e l’ottava posizione. Da sottolineare come Emanuele Gaudiano chiuda secondo, quinto e settimo con tre ...