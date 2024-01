Episodio drammatico | Marito 70enne apre il fuoco con un fucile da caccia contro la moglie

(Di martedì 2 gennaio 2024) Teramo - Un dramma si è consumato oggi quando un uomo di 70 anni ha aperto ilcon undala propria. L'incidente ha avuto luogo intorno alle 14 in un appartamento situato nella zona del cimitero. Fortunatamente, la donna è riuscita a fuggire dalla situazione pericolosa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri per gestire la grave emergenza. leggi tutto

