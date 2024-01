Energia | l’Iva sul pellet resta al 10% nel 1° bimestre

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 gennaio 2024) “Siamo soddisfatti per la conferma delsulal 10% per i primi due mesi del 2024, specialmente perché vanno considerati i ridotti margini finanziari con cui questa Legge di Bilancio ha dovuto fare i conti – spiega Annalisa Paniz, direttrice generale di Aiel –. Il mantenimento dell’aliquota eviterà di gravare ulteriormente sulla spesa energetica delle famiglie italiane. Inoltre, secondo quanto risulta dalle nostre interlocuzioni con la Guardia di Finanza, con cui manteniamo un’intensa collaborazione nella lotta a evasione, elusione fiscale e frodi carosello, la misura è fondamentale per promuovere l’emersione del mercato sommerso”. Nelle scorse settimane, durante le interlocuzioni di Aiel con i gruppi parlamentari era stata evidenziata la necessità di intervenire nuovamente sul tema, confermando la riduzione dell’aliquota sulle compravendite ...