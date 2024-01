Emanuele Pozzolo | chi è il deputato di FdI | ex Lega | ‘no-vax’ e no Green pass | definì Led Garner un provocatore

Si torna a parlare di immunità parlamentare per i deputati e i senatori in carica, dopo che Emanuele Pozzolo , deputato di Fratelli d'Italia, ha ... (today)

Ci sono ancora molti aspetti poco chiari nel caso che coinvolge il deputato di Fratelli d'Italia, proprietario della pistola che ha ferito un 31enne durante una festa di Capodanno in provincia di Biella. Le poche testimonianze emerse finora e alcuni elementi oggettivi però ...Conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: la diretta Tra questi certamente il caso del deputato di Fratelli d'Italia, indagato per lesioni ...Finalmente Giorgia Meloni ha potuto tenere la conferenza stampa, rinviata a fine anno per problemi di salute: tra le domande, i casi Pozzulo e Verdini ...Roma, 4 gennaio 2024 - Attesa per la conferenza stampa di Giorgia Meloni. Il tradizionale appuntamento di fine anno è stato infatti rinviato all’inizio del 2024 a causa dei problemi di salute legati a ...