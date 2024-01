Elodie rinvia il concerto per malattia | ma in realtà è in vacanza Ecco dove

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 gennaio 2024)costretta are per un po’ i suoi concerti per via del suo stato di salute e in particolare per la tracheite che le impone un lungo stop. Così, almeno, ha detto lei sui social. L’opinionista ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, però, non è d’accordo. “Ma quale influenza! È in”. L’indiscrezione attira l’attenzione dell’assessore alla Cultura di Teramo, il primo dei luoghi dovrà disertare, Antonio Filipponi.Leggi anche:, che notiziaccia, tutto annullatoShow 2023, un frammento dello spettacolo tvandràNessuno stato influenzale con una forte tracheite, dunque, ma unain Egitto alla base dell’annullamento delin programma ieri sera a Teramo di ...