Elodie non sta bene | annullata la data di Teramo

Leggi su diredonna

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ore di preoccupazione per, che ha cancellato la primadel 2024 a causa dei sintomi influenzali. Nelle proprie storie Instagram, la cantante ha comunicato di avere tosse, influenza e tracheite, malesseri che l’hanno costretta a rimandare il concerto diprevisto per l’1 gennaio. “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a. Oltre ad influenza e tosse, ho una forte tracheite. I medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposto forzato”, ha spiegato l’artista. Vi raccomandiamo...dalla parte degli studenti: "Creiamo opportunità per i ragazzi e le ragazze delle periferie" ...