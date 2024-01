Elodie non sta bene | annullata la data di Teramo

Elodie ha annulla to il concerto del 1° gennaio a seguito di una tracheite . Dopo aver avvisato i fan su Instagram la cantante è vola ta in Egitto con ... (open.online)

Elodie accusata di aver annullato un concerto per andare in vacanza con Andrea Iannone : la risposta attraverso un video social

Tutto è partito quando Elodie ha annullato il concerto che era previsto per il primo di gennaio a Teramo, per motivi di salute, nello specifico per ... (isaechia)