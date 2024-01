' Elodie ha vietato le riprese' | scoppia la polemica dopo Capodanno

(Di martedì 2 gennaio 2024)al centro di una nuova. Questa volta i suoi look audaci non c'entrano, l'ex allieva di Amici è stata attaccata dal Giornale di Sicilia per il concerto tenuto a Palermo il 31 dicembre. ...

al centro di una nuova polemica. Questa volta i suoi look audaci non c'entrano, l'ex allieva di Amici è stata attaccata dal Giornale di Sicilia per il concerto tenuto a Palermo il 31 dicembre. ...e la polemica sul suo concerto di Capodannosi è esibita sul palco del Politeama e la sua performance sarebbe dovuta andare in onda in Tv. Tuttavia però, il canale ha interrotto la ...Elodie al centro di una nuova polemica. Questa volta i suoi look audaci non c'entrano, l'ex allieva di Amici è stata attaccata dal Giornale di Sicilia per il concerto tenuto a Palermo il 31 dicembre.Polemica contro Elodie: "Ha vietato le riprese", cosa è successo al concerto di Capodanno che si è tenuto a Palermo.