Elodie costretta ad annullare il concerto a Teramo | “Adesso devo davvero fermarmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dopo un tour condito da performance mozzafiato al Forum di Assago e l’esibizione a Palermo per festeggiare la fine dell’anno 2023,è stataa dare forfait alin programma l’1 gennaio, in piazza dei Martiri a. A fermare la cantante è stata un’influenza che le avrebbe impedito di dare il meglio di sé sul palco. A comunicarne l’assenza è stato l’ente che ha organizzato l’evento. La cantante ha però voluto rassicurare i fan sulle proprie condizioni di salute. “Ciao a tutti, purtroppoa malincuore rinunciare alla performance di stasera a– ha scrittotramite una storia su Instagram – Oltre ad influenza e tosse, ho una forte tracheite. I medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete ...