Ecco tutti i cantieri del 2024 tra attese e corse contro il tempo

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sarà ill'anno clou deinella Capitale, del resto il sindaco Roberto Gualtieri lo ha detto chiaro e tondo: quello che si è visto finora è stato solo un «assaggio». Da piazza Pia al ponte dell'Industria, da piazza della Repubblica a piazza Venezia fino ai tanti interventi isolati sulle strade, Roma è già un cantiere a cielo aperto ma neldovrebbero iniziare ad arrivare i primi risultati. A ottobre è prevista, ad esempio, l'apertura della stazione Porta Metronia della metro C e finirà entro l'anno anche il maxi cantiere del tunnel di piazza Pia, mentre non c'è speranza, ad esempio, di vedere piazza Venezia libera per il Giubileo. Nel fratperò un nuovo fronte caldo della viabilità sta per aprirsi a ridosso della stazione Termini. Con l'avanzare deigiubilari di piazza dei ...