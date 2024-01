“È ora di smettere di considerare una donna completa solo se diventa madre” | Sabrina Impacciatore sulla famiglia e il desiderio di averla

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 2 gennaio 2024), oggi 55 anni, ha parlato della sua idea di maternità in un’intervista con Vanity Fair, con il quale si è aperta su diversi temi, dal suo lavoro alla sua vita privata, fino al movimento #MeToo. Alla domanda dell’intervistatrice, Chiara Oltolini, sul fatto di desiderare una, l’attrice ha risposto: “Non l’ho costruita perché, per natura e spirito di dedizione, non avrei fatto altro. Mi sarei dedicata interamente ai figli e siccome sogno in grande ne avrei voluti dieci”. Poi, la star di White Lotus ha aggiunto alcune dichiarazioni nelle quali si è detta contraria alla maternità come scelta obbligata: Però è ora didiunase. Si può ...