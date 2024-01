È morto “l’Accattone” Antonio Mancini | tra gli esponenti di spicco della Banda della Magliana Aveva 85 anni

(Di martedì 2 gennaio 2024) È scomparso oggi, a 85, noto come ‘’ e ‘Zio Nino’, ex membro, uno degli ultimi protagonisti chiave e fondatori dell’organizzazione criminale che era ancora in vita. La sua morte, avvenuta a Roma secondo quanto riferisce l’Ansa, rappresenta la fine di un’epoca, segnando il passaggio di uno dei personaggi più controversicriminalità romana. Nel 1994 decise di collaborare con la giustizia Dal 1994è diventato un collaboratore di giustizia, facendo dichiarazioni su molti dei “misteri italiani”: dal delitto di Mino Pecorelli, a come la...

