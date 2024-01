È morta Francoise Bornet | la donna del Bacio di Doisneau

(Di martedì 2 gennaio 2024) Resterà per sempre ladelall’Hotel de Ville, la celebre foto di Robert, scattata nel 1950 a Parigi. Èall’età di 93 anni, riferisce il quotidiano Le Parisien, precisando che la scomparsa risale al 25 dicembre mentre lasi trovava a Evreux, in Normandia. Aveva solo vent'anni quando posò con il suo compagno di allora davanti all’obiettivo...

