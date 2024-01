Due gemelline nascono in giorni diversi e anni differenti

Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 Probabilmente non è il primo e non sarà l’ultimo caso , ma quanto avvenuto in un reparto di ostetricia a Spalato, in ... (dayitalianews)

Proprio nella notte del 31 dicembre un mamma ha dato alla luce, nate a distanza di un minuto. La prima è nata alle 23:59 del 31 dicembre 2023 , mentre la seconda alle 00:00 del 1° ......e quindi ingiorni differenti ma non avevamo mai sperimentatogemelli nati inanni ... 'Comunque la cosa più importante è che la mamma e lestiano bene', ha detto Roje, aggiungendo ...Sono nate in due anni diversi, eppure sono gemelle. L'insolito parto è avvenuto all'ospedale di Spalato, in Croazia, dove una mamma ha dato alla luce due bambine a distanza ...Per Andreas in realtà Veronica aspetta due maschietti, ma lei non è d'accordo. Come sta procedendo la gravidanza.