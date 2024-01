Dragusin | parola all’agente | “Pronto per un top-club | magari in Premier”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Radudel Genoa è uno dei difensori più in forma della Serie A: lo seguono Inter, Napoli e top-stranieri, e per la Juve è un rimpianto. Florin Manea, procuratore di Radu, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per parlare del futuro del suo assistito. Manea ha confermato chepunta a un top-anche se attualmente è felice al Genoa. “Raduarriverà in un top, perché ho visto come lavora“, ha spiegato il procuratore. Radu(LaPresse)“Per lui la Juventus è stata fondamentale: ha potuto lavorare con gente del livello di Bonucci e Chiellini, e da loro ha imparato moltissimo. Alberto Gilardino e un po’ anche Blessin gli hanno dato molta fiducia. Nella Sampdoria commetteva ancora alcuni errori e ...

Senza per questo indebolirsi, come dimostrano la classifica e lascudetto, emersa nelle ... 6 hanno fatto il loro debutto proprio in Champions League: dallo stesso3 anni fa a Miretti, ...... con pareggio allo scadere della prima frazione di gioco di. La classifica dice + 5 sulla ... Unaanche sugli assenti: " Avevamo fuori Dimarco e Cuadrado oltre a Lautaro ma non deve ...Ogni partita è un’opportunità di crescita per giovani che diventano realtà a tutti gli effetti, pronti un domani anche ad accompagnare la Juventus al ritorno in Europa. La standing ovation per Yildiz ...Buffon difende Donnarumma: «Vedo un certo piacere quando si può sottolineare un suo errore». Le sue parole a Tuttosport Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Buffon ha parlato così dello scudetto e ...