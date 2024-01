Dragusin | il Napoli rilancia per il difensore del Genoa Ecco l’offerta

(Di martedì 2 gennaio 2024) Testa a testa per il calciomercato tra ile il Tottenham per ildelpartenopea Secondo quanto riportato da Sky Sport, è testa a testa per il calciomercato: soprattutto tra ile il Tottenham per ildel. (autore fino ad ora di una grandissima stagione). Arriva il rilancio partenopeo offrendo circa 20 milioni di euro più il cartellino di Leo Ostigard. Ora tocca alcapire che offerta accettare, aspettando un altro rilancio (ma di marca inglese).

Radu Dragusin , difensore del Genoa, è oggetto di interesse per tanti club, tra cui il Napoli , che è in emergenza in difesa a causa dei vari ... (ilnapolista)

e Genoa sono in discussione anche per Radu, difensore che ha fatto benissimo in questa prima parte di stagione. In Italia ci aveva pensato anche il Milan che si è raffreddato per le ...Ilè una delle società più attive in questo mercato di gennaio che ha appena aperto i battenti. ... Da tempo il primo obiettivo è Radu. Il giocatore del Genoa per è finito nel mirino del ...Gli Spurs offrono 22-23 milioni, gli azzurri rilanciano con 20 milioni più Ostigard, ma il Genoa continua a fare muro. Il club inglese, però, è fiducioso di chiudere la trattativa per il difensore che ...Intervenuto ai microfoni di TV Play , Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha parlato del futuro del difensore del Genoa con un occhio al passato alla Juventus.