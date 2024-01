Donna uccisa dal proiettile vagante | preso il responsabile | i dettagli

(Di martedì 2 gennaio 2024) Durante la cena di Capodanno, il colpo era partito accidentalmente, ma la pistola che ha sparato era detenuta illegalmente ed è stata buttata Una vicenda che ha scosso l’Italia intera. Una poverache stava festeggiando il Capodanno è morta a a causa di un. Si pensava al solito pazzo che aveva sparato con una pistola per la fine dell’anno, mai nessuno avrebbe immaginato che a quel “pazzo” era il nipote. È stato lui a sparare e a far esplodere in modo accidentale un colpo di pistola e alla fine a uccidere Concetta Russo, nella notte di Capodanno ad Afragola a Napoli. Concetta Russo, laammazzata a Capodanno a causa di un(Facebook Notizie.com)E’ stata dura determinarlo e capirlo, ma i carabinieri della sezione operativa della locale ...

Questa notte a Casoria (Napoli) i carabinieri hanno fermato un 46enne indiziato dell'omicidio di Concetta Russo , la 55ennenella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio da un colpo di pistola ad Afragola . L'uomo è indiziato per i reati di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione.