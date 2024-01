Donna uccisa a Capodanno | Beretta Opal | “Più controlli sulle licenze delle armi per scongiurare pericolo del mercato nero”

Leggi su notizie

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il bilancio diè drammatico in Italia. Il Dipartimento di pubblica sicurezza conta 274 feriti in tutta Italia. Di questi, 12 a causada fuoco e 262 dei fuochi d’artificio. Un vero e proprio bollettino da guerra più che raddoppiato rispetto all’anno scorso, che registra anche 49 persone in ospedale e unamorta. (Ansa Foto) – notizie.comSi tratta di Concetta Russo, unadi Afragola di 55 anni,da un colpo di pistola vagante. Per la sua morte è stato arrestato il nipote Gaetano Santaniello, che ha confessato ai carabinieri di aver usato l’arma durante i festeggiamenti di, mentre si trovava a in casa con la famiglia. Il colpo sarebbe partito per errore. L’uomo ha spiegato agli investigatori di aver acquistato l’arma poco ...